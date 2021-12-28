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В Киеве завтра отменят несколько рейсов городской электрички: список

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Киев, Вторник 28 декабря 2021 12:53
В Киеве завтра отменят несколько рейсов городской электрички: список Фото: в Киеве завтра отменят несколько рейсов городской электрички (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Мария Кучерявец

В среду, 29 декабря в Киеве отменят несколько рейсов городской электрички. Это объясняют техническими причинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса".

"29 декабря 2021 года отменяется курсирование следующих утренних и вечерних рейсов городской электрички", - говорится в сообщении.

Список рейсов

По информации коммунального предприятия, отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:

  • на утро: № 7307/08,7315/16,
  • на вечер: №7416,7423/24,7431.

Отметим, что сегодня по информации "Киевпастранса", отменяется курсирование вечерних рейсов городской электрички, а именно: 7416,7423/24,7431 - по техническим причинам.

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