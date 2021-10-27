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В Киеве на завтра отменили несколько рейсов городской электрички: список

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Киев, Среда 27 октября 2021 20:26
В Киеве на завтра отменили несколько рейсов городской электрички: список Фото: в Киеве 28 октября отменят движение трех городских электричек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве в четверг, 28 октября, отменят рейсы трех городских электричек. Это связано с техническими причинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевпасстранса.

Как отметили в Киевпасстрансе, 28 октября отменяются следующие электрички:

  • 7304 (Киев - Волынский - Дарница);
  • 7311/7312 (Дарница - Дарница Пригородный);
  • 7319 (Дарница - Почайна - Борщаговка).

Решение по отмене рейсов принято по техническим причинам. Киевпасстранс принес извинения пассажирам за временные трудности.

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