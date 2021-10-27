В Киеве на завтра отменили несколько рейсов городской электрички: список
Фото: в Киеве 28 октября отменят движение трех городских электричек (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве в четверг, 28 октября, отменят рейсы трех городских электричек. Это связано с техническими причинами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевпасстранса.
Как отметили в Киевпасстрансе, 28 октября отменяются следующие электрички:
- 7304 (Киев - Волынский - Дарница);
- 7311/7312 (Дарница - Дарница Пригородный);
- 7319 (Дарница - Почайна - Борщаговка).
Решение по отмене рейсов принято по техническим причинам. Киевпасстранс принес извинения пассажирам за временные трудности.