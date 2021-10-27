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У Києві на завтра скасували кілька рейсів міської електрички: список

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Київ, Середа 27 жовтня 2021 20:26
У Києві на завтра скасували кілька рейсів міської електрички: список Фото: у Києві 28 жовтня скасують рух трьох міських електричок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві в четвер, 28 жовтня, скасують рейси трьох міських електричок. Це пов'язано з технічними причинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київпастрансу.

Як зазначили в Київпастрансі, 28 жовтня скасовуються наступні електрички:

  • 7304 (Київ - Волинський - Дарниця);
  • 7311/7312 (Дарниця - Дарниця Приміський);
  • 7319 (Дарниця - Почайна - Борщагівка).

Рішення щодо скасування рейсів прийнято з технічних причин. Київпастранс приніс вибачення пасажирам за тимчасові труднощі.

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