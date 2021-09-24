В Киеве завтра могут закрыть несколько станций метро
Фото: в Киеве могут закрыть несколько станций метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве завтра, 25 сентября, возможны ограничения на вход на трех станциях метро. В столице будет проходить футбольный матч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Игра начнется в 17:00 на НСК "Олимпийский" между командами "Шахтер" (Донецк) и "Верес" (Ровно).
Возможное ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча.
После окончания игры возможны закрытия станций:
- "Олимпийская",
- "Дворец спорта",
- "Площадь Льва Толстого".