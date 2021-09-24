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В Киеве завтра могут закрыть несколько станций метро

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Пятница 24 сентября 2021 10:04
В Киеве завтра могут закрыть несколько станций метро Фото: в Киеве могут закрыть несколько станций метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киеве завтра, 25 сентября, возможны ограничения на вход на трех станциях метро. В столице будет проходить футбольный матч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Игра начнется в 17:00 на НСК "Олимпийский" между командами "Шахтер" (Донецк) и "Верес" (Ровно).

Возможное ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча.

После окончания игры возможны закрытия станций:

  • "Олимпийская",
  • "Дворец спорта",
  • "Площадь Льва Толстого".

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