У Києві завтра можуть закрити кілька станцій метро
Фото: у Києві можуть закрити кілька станцій метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві завтра, 25 вересня, можливі обмеження на вхід на трьох станціях метро. В столиці відбуватиметься футбольний матч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
Гра почнеться о 17:00 на НСК "Олімпійський" між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Верес" (Рівне).
Можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу.
Після закінчення гри можливі закриття станцій:
- "Олімпійська",
- "Палац спорту",
- "Площа Льва Толстого".