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У Києві завтра можуть закрити кілька станцій метро

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П'ятниця 24 вересня 2021 10:04
У Києві завтра можуть закрити кілька станцій метро Фото: у Києві можуть закрити кілька станцій метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Києві завтра, 25 вересня, можливі обмеження на вхід на трьох станціях метро. В столиці відбуватиметься футбольний матч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Гра почнеться о 17:00 на НСК "Олімпійський" між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Верес" (Рівне).

Можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу.

Після закінчення гри можливі закриття станцій:

  • "Олімпійська",
  • "Палац спорту",
  • "Площа Льва Толстого".

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