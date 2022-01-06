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В Киеве завтра могут закрыть метро: список станций

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Киев, Четверг 06 января 2022 15:13
В Киеве завтра могут закрыть метро: список станций Фото: киевское метро могут завтра закрыть (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В пятницу, 7 января, в Киеве возможны ограничения в работе метро. Несколько станций столичного метрополитена могут закрыть на вход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Какие станции могут закрыть на вход для пассажиров:

  • "Золотые ворота";
  • "Контрактовая площадь";
  • "Почтовая площадь";
  • "Крещатик";
  • "Майдан Независимости".

Кроме того, как напомнили в КГГА, в Киеве продолжают работать новогодние локации. На Софийской площади локация будет работать до 16 января, а на Контрактовой площади и возле Арки дружбы народов - до 23 января.

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