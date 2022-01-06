В Киеве завтра могут закрыть метро: список станций
Фото: киевское метро могут завтра закрыть (Виталий Носач, РБК-Украина)
В пятницу, 7 января, в Киеве возможны ограничения в работе метро. Несколько станций столичного метрополитена могут закрыть на вход.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Какие станции могут закрыть на вход для пассажиров:
- "Золотые ворота";
- "Контрактовая площадь";
- "Почтовая площадь";
- "Крещатик";
- "Майдан Независимости".
Кроме того, как напомнили в КГГА, в Киеве продолжают работать новогодние локации. На Софийской площади локация будет работать до 16 января, а на Контрактовой площади и возле Арки дружбы народов - до 23 января.