В Киеве завтра могут закрыть метро: список станций

В пятницу, 7 января, в Киеве возможны ограничения в работе метро. Несколько станций столичного метрополитена могут закрыть на вход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию .

Какие станции могут закрыть на вход для пассажиров:

"Золотые ворота";

"Контрактовая площадь";

"Почтовая площадь";

"Крещатик";

"Майдан Независимости".

Кроме того, как напомнили в КГГА, в Киеве продолжают работать новогодние локации. На Софийской площади локация будет работать до 16 января, а на Контрактовой площади и возле Арки дружбы народов - до 23 января.