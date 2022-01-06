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У Києві завтра можуть закрити метро: список станцій

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Київ, Четвер 06 січня 2022 15:13
У Києві завтра можуть закрити метро: список станцій Фото: Київське метро можуть завтра закрити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У п'ятницю, 7 січня, у Києві можливі обмеження в роботі метро. Декілька станцій столичного метрополітену можуть закрити на вхід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Які станції можуть закрити на вхід для пасажирів:

  • "Золоті ворота";
  • "Контрактова площа";
  • "Поштова площа";
  • "Хрещатик";
  • "Майдан Незалежності".

Крім того, як нагадали в КМДА, у Києві продовжують працювати новорічні локації. На Софійській площі локація буде працювати до 16 січня, а на Контрактовій площі та біля Арки дружби народів - до 23 січня.

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