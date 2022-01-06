У Києві завтра можуть закрити метро: список станцій
Фото: Київське метро можуть завтра закрити (Віталій Носач, РБК-Україна)
У п'ятницю, 7 січня, у Києві можливі обмеження в роботі метро. Декілька станцій столичного метрополітену можуть закрити на вхід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Які станції можуть закрити на вхід для пасажирів:
- "Золоті ворота";
- "Контрактова площа";
- "Поштова площа";
- "Хрещатик";
- "Майдан Незалежності".
Крім того, як нагадали в КМДА, у Києві продовжують працювати новорічні локації. На Софійській площі локація буде працювати до 16 січня, а на Контрактовій площі та біля Арки дружби народів - до 23 січня.