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В Киеве завтра могут ограничить работу метро: названа причина

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Киев, Пятница 06 августа 2021 13:03
В Киеве завтра могут ограничить работу метро: названа причина Фото: в Киеве могут ограничить работу метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Завтра в Киеве состоится футбольный матч между клубами "Шахтер" и "Александрия". Могут ограничить работу метро.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

В субботу на НСК "Олимпийский" состоится матч (начало игры в 19:30) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Александрия" (Александрия). Из-за этого возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

Так, после окончания игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

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