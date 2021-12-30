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В Киеве завтра на дорогах гололедица: водителей просят удержаться от поездок

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Четверг 30 декабря 2021 14:54
В Киеве завтра на дорогах гололедица: водителей просят удержаться от поездок Фото: В Киеве завтра на дорогах гололедица (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве ожидается ухудшение погодных условий. В частности, ночью и утром 31 декабря на дорогах ожидается гололедица, а местами гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"31 декабря ночью и утром на дорогах столицы гололедица, местами гололедица", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

При этом завтра в столице ожидается облачная погода и небольшой снег. Также днем возможен снег с дождем.

Кроме того, синоптики прогнозируют сильный юго-западный ветер, скорость которого будет достигать 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3 -1 градус, а днем от 0 до +2 градусов.

Вместе с тем Департамент муниципальной безопасности призывает пешеходов осторожничать, передвигаясь по городу, а водителей - по возможности воздержаться от поездок собственными авто.

"Если же избежать поездки невозможно - быть максимально осмотрительными на дорогах", - говорится в сообщении.

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