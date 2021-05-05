В Киеве заработали продуктовые ярмарки. Соблюдение карантина будут строго проверять

"Сезонные ярмарки будут работать 5-9 мая. Сельскохозяйственные - 8-9 мая", - заявил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

Он призвал посетителей и предпринимателей соблюдать карантинные мероприятия.

"Должен напомнить, хоть строгие карантинные ограничения ослаблены, но эпидемия COVID-19 никуда не делась. И очень важно помнить о защитных масках и дистанции. Противоэпидемические мероприятия просим соблюдать как посетителей, так и предпринимателей, осуществляющих торговлю", - отметил Кулеба.

По его словам, соблюдение противоэпидемических мероприятий на ярмарках будут строго проверять, в том числе инспекторы благоустройства.