В Киеве заработали продуктовые ярмарки. Соблюдение карантина будут строго проверять

В Киеве со среды, 5 мая, возобновили работу продуктовые ярмарки. Соблюдение противоэпидемических мероприятий на ярмарках будут строго проверять.
"Сезонные ярмарки будут работать 5-9 мая. Сельскохозяйственные - 8-9 мая", - заявил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.
Он призвал посетителей и предпринимателей соблюдать карантинные мероприятия.
"Должен напомнить, хоть строгие карантинные ограничения ослаблены, но эпидемия COVID-19 никуда не делась. И очень важно помнить о защитных масках и дистанции. Противоэпидемические мероприятия просим соблюдать как посетителей, так и предпринимателей, осуществляющих торговлю", - отметил Кулеба.
По его словам, соблюдение противоэпидемических мероприятий на ярмарках будут строго проверять, в том числе инспекторы благоустройства.
Как писало РБК-Украина, в апреле в столице продлили действие запрета на проведение ярмарок во время карантина. Соответствующее распоряжение 12 апреля издал руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Напомним, Киев с 1 мая вышел из "красной" зоны карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.