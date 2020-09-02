В Киеве запустили комплекс, который будет прокладывать тоннель метро на Виноградарь, - Кличко

Фото: Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)

Комплекс будет прокладывать тоннель от будущей станции "Мостицкая" до станции "Сырец"

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с метростроевцами запустил в работу большой проходческий комплекс, который будет прокладывать тоннель от будущей станции "Мостицкая" до станции "Сырец".

Об этом сообщается на "Официальном портале Киева".

"Сегодня мы начали очень важный этап строительства двух новых станций метрополитена на Виноградарь - "Мостицкая" и "Проспект Правды". Большой проходческий комплекс, в честь жены руководителя проекта назвали "Галина" (есть такая традиция у метростроевцев), начал сегодня работу", - заявил Кличко.

Длина комплекса составляет 96 метров. До этого в середине августа с участием специалистов из Германии на тоннелепроходческий комплекс была установлена новая планшайба диаметром более 6 метров и весом почти 60 тонн. Эта планшайба разработана для проходки различного типа почв.

Кличко отметил, что за месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И примерно за шесть месяцев проложит тоннель в направлении станции "Сырец" - длиной в 1300 метров. Также параллельно идет изготовление ограждающих конструкций методом "стена в грунте", которые станут основой тоннеля.

"Продолжается и процесс бетонирования будущих стен перегона между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды". Сначала там вырыли огромные котлованы, где будут пролегать пути метрополитена. Тоннель на этом участке будет двухъярусным, в отличие от всех других станций киевского метро. Такая конструкция связана с особенностями инфраструктуры района. Относительно сроков постройки станций - представители "Киевметростроя" заверили, что в полном объеме получают финансирование от города. И делают все, чтобы в декабре 2021 года две новых станции метро на Виноградарь мы открыли", - добавил мэр.

Кличко также напомнил, что новые станции будут перевозить более 90 тысяч пассажиров в сутки. Длина участка метро между этими двумя станциями составит 3,7 километра.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле шести станций метро оборудуют парковки. Всего на них можно будет разместить около двух тысяч автомобилей.