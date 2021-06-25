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В Киеве запретили продавать молоко и рыбу на рынках. Нарушителям грозят закрытием

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Киев, Пятница 25 июня 2021 16:54
В Киеве запретили продавать молоко и рыбу на рынках. Нарушителям грозят закрытием Фото: рынкам Киева запретили продавать рыбу и молоко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Киевским рынкам с 24 июня запрещено продавать ряд продуктов. Торговать запретили товарами, которые быстро портятся.

Об этом на странице в Facebook написал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Кулеба.

Какими товарами запрещено торговать на столичных рынках:

  • молочная продукция;
  • рыба;
  • мясо-колбасные;
  • кондитерские изделия с кремами.

"Локации, где требование будет нарушаться, будут закрываться", - подчеркнул Кулеба.

Он также добавил, что в летний период в Киеве будет 80 локаций, где будут работать сезонные и сельскохозяйственные ярмарки.

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КГГА Киев рынок запрет товары
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