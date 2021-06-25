ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві заборонили продавати молоко та рибу на ринках. Порушникам погрожують закриттям

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 25 червня 2021 16:54
У Києві заборонили продавати молоко та рибу на ринках. Порушникам погрожують закриттям Фото: ринкам Києва заборонили продавати рибу та молоко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Київським ринкам з 24 червня заборонено продавати низку продуктів. Торгувати заборонили товарами, які швидко псуються.

Про це на сторінці у Facebook написав перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Кулеба.

Якими товарами заборонено торгувати на столичних ринках:

  • молочна продукція;
  • риба;
  • м'ясо-ковбасні;
  • кондитерські вироби з кремами.

"Локації, де вимога буде порушуватись, закриватимуться", - наголосив Кулеба.

Він також додав, що у літній період у Києві буде 80 локацій, де працюватимуть сезонні та сільськогосподарські ярмарки.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Київ рынок запрет товары
NEWS
Корінні народи і економічна зона "Крим": що Рада розгляне на позачерговому в четвер
Корінні народи і економічна зона "Крим": що Рада розгляне на позачерговому в четвер
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун