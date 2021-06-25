У Києві заборонили продавати молоко та рибу на ринках. Порушникам погрожують закриттям
Фото: ринкам Києва заборонили продавати рибу та молоко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Київським ринкам з 24 червня заборонено продавати низку продуктів. Торгувати заборонили товарами, які швидко псуються.
Про це на сторінці у Facebook написав перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Кулеба.
Якими товарами заборонено торгувати на столичних ринках:
- молочна продукція;
- риба;
- м'ясо-ковбасні;
- кондитерські вироби з кремами.
"Локації, де вимога буде порушуватись, закриватимуться", - наголосив Кулеба.
Він також додав, що у літній період у Києві буде 80 локацій, де працюватимуть сезонні та сільськогосподарські ярмарки.