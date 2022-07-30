В Киеве запретили брать воду в бюветах: в чем причина
Фото: в Киеве запретили брать воду в бюветах (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве с сегодняшнего на некоторых бюветных комплексах начнутся санитарно-профилактические работы. Во время проведения работ набирать там воду запрещено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Киевводфонда".
Так, профилактические работы будут проходить по следующим адресам:
- ул. Лукьяновская, 13;
- ул. Петропавловская, 14/26;
- ул. Межевая, 25;
- ул. Рижская, 1;
- ул. Ольжича, 10а;
- ул. Кловский спуск, 7а;
- ул. И. Кудри, 37/39;
- бульв. Я. Гашека, 8;
- бульв. Я. Гашека, 17/1;
- ул. Ревуцкого, 5/7.
"Уважаемые киевляне на время проведения работ пользоваться бюветами запрещено. Набрать чистую питьевую воду вы сможете начиная со 2 августа", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве переселенцы могут рассчитывать на продуктовую помощь. Так, внутренне перемещенные лица смогут получить наборы с едой в столице.