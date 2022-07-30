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В Киеве запретили брать воду в бюветах: в чем причина

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Киев, Суббота 30 июля 2022 12:31
В Киеве запретили брать воду в бюветах: в чем причина Фото: в Киеве запретили брать воду в бюветах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве с сегодняшнего на некоторых бюветных комплексах начнутся санитарно-профилактические работы. Во время проведения работ набирать там воду запрещено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Киевводфонда".

Так, профилактические работы будут проходить по следующим адресам:

  • ул. Лукьяновская, 13;
  • ул. Петропавловская, 14/26;
  • ул. Межевая, 25;
  • ул. Рижская, 1;
  • ул. Ольжича, 10а;
  • ул. Кловский спуск, 7а;
  • ул. И. Кудри, 37/39;
  • бульв. Я. Гашека, 8;
  • бульв. Я. Гашека, 17/1;
  • ул. Ревуцкого, 5/7.

"Уважаемые киевляне на время проведения работ пользоваться бюветами запрещено. Набрать чистую питьевую воду вы сможете начиная со 2 августа", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве переселенцы могут рассчитывать на продуктовую помощь. Так, внутренне перемещенные лица смогут получить наборы с едой в столице.

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Киев бюветы
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