В Киеве запретили брать воду в бюветах: в чем причина

Фото: в Киеве запретили брать воду в бюветах (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве с сегодняшнего на некоторых бюветных комплексах начнутся санитарно-профилактические работы. Во время проведения работ набирать там воду запрещено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Киевводфонда".

Так, профилактические работы будут проходить по следующим адресам: ул. Лукьяновская, 13;

ул. Петропавловская, 14/26;

ул. Межевая, 25;

ул. Рижская, 1;

ул. Ольжича, 10а;

ул. Кловский спуск, 7а;

ул. И. Кудри, 37/39;

бульв. Я. Гашека, 8;

бульв. Я. Гашека, 17/1;

ул. Ревуцкого, 5/7. "Уважаемые киевляне на время проведения работ пользоваться бюветами запрещено. Набрать чистую питьевую воду вы сможете начиная со 2 августа", - говорится в сообщении.