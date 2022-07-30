У Києві заборонили брати воду в бюветах: у чому причина
Фото: у Києві заборонили брати воду в бюветах (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві відсьогодні на деяких бюветних комплексах розпочнуться санітарно-профілактичні роботи. Під час проведення робіт набирати там воду заборонено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Київводфонду".
Так, профілактичні роботи проходитимуть за наступними адресами:
- вул. Лук'янівська, 13;
- вул. Петропавлівська, 14/26;
- вул. Межова, 25;
- вул. Ризька, 1;
- вул. Ольжича, 10а;
- вул. Кловський узвіз, 7а;
- вул. І. Кудрі, 37/39;
- бульв. Я. Гашека, 8;
- бульв. Я. Гашека, 17/1;
- вул. Ревуцького, 5/7.
"Шановні кияни на час проведення робіт користуватися бюветами заборонено. Набрати чисту питну воду ви зможете починаючи з 2 серпня", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Києві переселенці можуть розраховувати на продуктову допомогу. Так, внутрішньо переміщені особи зможуть отримати набори з їжею в столиці.