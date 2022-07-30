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У Києві заборонили брати воду в бюветах: у чому причина

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Київ, Субота 30 липня 2022 12:31
У Києві заборонили брати воду в бюветах: у чому причина Фото: у Києві заборонили брати воду в бюветах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві відсьогодні на деяких бюветних комплексах розпочнуться санітарно-профілактичні роботи. Під час проведення робіт набирати там воду заборонено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Київводфонду".

Так, профілактичні роботи проходитимуть за наступними адресами:

  • вул. Лук'янівська, 13;
  • вул. Петропавлівська, 14/26;
  • вул. Межова, 25;
  • вул. Ризька, 1;
  • вул. Ольжича, 10а;
  • вул. Кловський узвіз, 7а;
  • вул. І. Кудрі, 37/39;
  • бульв. Я. Гашека, 8;
  • бульв. Я. Гашека, 17/1;
  • вул. Ревуцького, 5/7.

"Шановні кияни на час проведення робіт користуватися бюветами заборонено. Набрати чисту питну воду ви зможете починаючи з 2 серпня", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Києві переселенці можуть розраховувати на продуктову допомогу. Так, внутрішньо переміщені особи зможуть отримати набори з їжею в столиці.

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