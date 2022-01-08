В Киеве заминировали все ТЦ: правоохранители проверяют информацию
Фото: в Киеве сообщили о минировании всех ТЦ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Полиция проверяет сообщения о минировании всех торговых центров (ТЦ) Киева. Информация об этом поступила вечером 8 января.
Об этом РБК-Украина сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева.
"Заминировали все торговые центры в Киеве", - сообщили в полиции.
Там уточнили, что информация о минировании ТЦ поступила вечером 8 января. Взрывотехники, кинологи и полиция проверяют здания.
В соцсетях появились видео эвакуации посетителей некоторых ТЦ. Так, на проспекте Правды людей вывели из торгово-развлекательного центра Retroville. На выезде из паркинга образовалась пробка.
Напомним, днем ранее массовое минирование зданий и торговых центров произошло в Харькове.