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В Киеве на закупке лекарств для онкобольных украли 6 млн гривен

Автор: Мария Кучерявец

В Департамент здравоохранения КГГА пришли с обысками. Правоохранители проверяют госслужащих на причастность к хищению 6 млн гривен на закупках лекарств для онкобольных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, данной госструктурой, по результатам проведения процедуры закупки в ноябре 2020 года, был заключен договор на поставку лекарственных средств для лечения онкобольных.

Но в результате закупки лекарств, по завышенным ценам из местного бюджета, было излишне уплачено средств на сумму более 6 млн гривен.

В результате чего, на основании постановления суда, в служебных помещениях Департамента КГГА и фирмы-поставщика продолжаются обыски.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении чиновникам госструктуры и поставщику.

Продолжается досудебное следствие.

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КГГАКиевкоррупция