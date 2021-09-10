В Киеве на закупке лекарств для онкобольных украли 6 млн гривен

В Департамент здравоохранения КГГА пришли с обысками. Правоохранители проверяют госслужащих на причастность к хищению 6 млн гривен на закупках лекарств для онкобольных.

По данным следствия, данной госструктурой, по результатам проведения процедуры закупки в ноябре 2020 года, был заключен договор на поставку лекарственных средств для лечения онкобольных.

Но в результате закупки лекарств, по завышенным ценам из местного бюджета, было излишне уплачено средств на сумму более 6 млн гривен.

В результате чего, на основании постановления суда, в служебных помещениях Департамента КГГА и фирмы-поставщика продолжаются обыски.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении чиновникам госструктуры и поставщику.

Продолжается досудебное следствие.