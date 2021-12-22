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В Киеве закрывают ярмарки с елками, но не все: в чем причина

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве закрывают ярмарки с елками, которые работают без разрешения. Вчера демонтировали девять локаций в пяти районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Официальные ярмарки по продаже новогодних деревьев начали работать с 15 декабря. Во время проверки инспекция благоустройства уже обнаружила около 20 локаций, размещенных без разрешительных документов, сообщил директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.

"Несмотря на морозную снежную погоду, демонтажные бригады освобождают газоны и тротуары от незаконных елочных базаров. Контроль за размещением ярмарок будет продолжаться и дальше", - отметил Ткаченко.

Проверку проходят и официальные точки продажи. В случае обнаружения нарушений на таких локациях, как например, на проспекте Правды, разрешительные документы могут быть аннулированные, а площадка - перемещена, добавили в КГГА.

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елкиКиев