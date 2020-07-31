У Києві закрили на карантин гуртожиток КПІ

Фото: Віталій Кличко (facebook.com merkieva)

У гуртожитку хворіють 133 курсанти

У Києві закрили на карантин гуртожиток Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного університету "Київський політехнічний інститут імені Сікорського". У гуртожитку зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це в ході брифінгу розповів столичний градоначальник Віталій Кличко.

"Після виявлення перших хворих у гуртожитку провели повну дезінфекцію... Гуртожиток закрили на карантин", - сказав мер.

Він додав, що в будівлі гуртожитку постійно проводять дезінфекцію і біля неї чергують співробітники поліції.

За словами Кличка, в гуртожитку захворіли 133 курсанти, з них госпіталізовано 10 курсантів та одного викладача. Усього в гуртожитку проживають 152 курсанти.

"Інші курсанти лікуються у гуртожитку під контролем", - сказав столичний градоначальник.

Він додав, що заражені отримують необхідну медичну допомогу, а фахівці "Київського міського лабораторного центру МОЗ України" тестують усіх контактних осіб хворих.

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