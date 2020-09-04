В Киеве закрыли на карантин четыре детсада

Две столичные школы переведены на дистанционное обучение из-за заражения коронавирусом учителей. Еще в 11 школах отправили на дистанционное обучение 20 классов из-за инфицирования учеников

Об этом на брифинге заявил мэр города Виталий Кличко.

"Также временно закрыли на карантин четыре детских садика. По одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и Днепровском районах", - заявил он.

Он обратился к родителям с просьбой беречь здоровье своих детей.

Напомним, в Украине выявили вспышку коронавируса, заразились 2723 человека - это новый антирекорд.

Отметим, в Минобразования хотят страховать учителей и учеников от коронавируса.

Ранее сообщалось, что могут быть выделены 3 млрд гривен на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в образовании.

Добавим, в рамках организации работы столовых в школах на время карантина в Украине рекомендуется установить сэндвичный тип питания.