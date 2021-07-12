В Киеве закрыли фуникулер: названа дата открытия
Фото: в Киеве закрыли фуникулер (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве временно прекратил работу фуникулер. Его откроют 20 августа 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Фуникулер не будет работать с 12 июля по 20 августа. Его закрыли на ремонт.
В КГГА отметили, что технический осмотр и ремонтные работы проводятся ежегодно в тот же период.
После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.
Киевский фуникулер - фуникулерная система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций.