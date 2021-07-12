ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве закрыли фуникулер: названа дата открытия

Новина українською →
Киев, Понедельник 12 июля 2021 09:02
В Киеве закрыли фуникулер: названа дата открытия Фото: в Киеве закрыли фуникулер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве временно прекратил работу фуникулер. Его откроют 20 августа 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Фуникулер не будет работать с 12 июля по 20 августа. Его закрыли на ремонт.

В КГГА отметили, что технический осмотр и ремонтные работы проводятся ежегодно в тот же период.

После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.

Киевский фуникулер - фуникулерная система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций.

Читайте РБК-Украина в Google News
фуникулер
NEWS
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
DAILY
Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью