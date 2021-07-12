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У Києві закрили фунікулер: названо дату відкриття

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Київ, Понеділок 12 липня 2021 09:02
У Києві закрили фунікулер: названо дату відкриття Фото: в Києві закрили фунікулер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві тимчасово припинив роботу фунікулер. Його відкриють 20 серпня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Фунікулер не буде працювати зз 12 липня до 20 серпня. Його закрили на ремонт.

У КМДА зазначили, що технічний огляд та ремонтні роботи проводяться щороку у той самий період.

Після всіх робіт будуть проведені статичні та динамічні випробування обладнання під навантаженням.

Київський фунікулер - фунікулерна система, що з’єднує історичне Верхнє місто та Поділ у Києві. Лінія складається з двох станцій.

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