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У Києві закрили два ресторани з-за порушення карантину

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 квітня 2021 14:18
У Києві закрили два ресторани з-за порушення карантину Фото: порушення виявили в роботі ресторанів "Хлібний" (facebook.com/kievdpssgovua)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві закрили за порушення карантину два ресторану "Хлібний". На керівників закладів склали адміністративні протоколи.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Порушення виявили у ресторанах "Хлібний" на вулиці Льва Толстого, 11/61 і на вулиці Богдана Хмельницького, 32.

"На підставі виявлених порушень на керівників установ складено протоколи за ст. 44-3 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а на заклад чекає штраф від 34 до 170 тисяч грн", - заявили в КМДА.

Усього за вчора в Києві перевірили 32 нічних закладу.

Нагадаємо, днями в Києві продовжили термін дії жорсткого карантину до 30 квітня. На час локдауна у столиці заборонено, зокрема, приймати відвідувачів кафе і ресторанами. Дозволяється лише вести торгівлю на винос і здійснювати адресну доставку.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві можуть послабити локдаун після 30 квітня, якщо зменшиться кількість заповнених COVID-ліжок у лікарнях.

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