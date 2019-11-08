В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами

Фото: в Киеве загорелся троллейбус (DSNSKyiv)

В троллейбусе произошло короткое замыкание в моторном отсеке с последующим горением

В Шевченковском районе Киева загорелся троллейбус с пассажирами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что 8 ноября около 8:30 в оперативно-координационный центр ГСЧС поступило сообщение о возгорании троллейбуса на перекрестке улиц Щербаковского и Ружинской.

"В троллейбусе произошло короткое замыкание в моторном отсеке с последующим горением. Троллейбус в это время находился на остановке общественного транспорта, внутри находились пассажиры", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что водитель транспортного средства сделал объявление, чтобы пассажиры вышли из салона и самостоятельно, до прибытия пожарно-спасательного подразделения, ликвидировал возгорание с помощью огнетушителя. Жертв и пострадавших нет.

Фото: в Киеве загорелся троллейбус (DSNSKyiv)

Напомним, в Одессе, 7 ноября, вспыхнул пожар в гостинице M1 Club Hotel, который находится на Лидерсовском бульваре. По данным ГСЧС, горели наружная обшивка здания и крыша, а площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

РБК-Украина сообщало, что 5 ноября в Ровно произошел пожар в ресторане "LION". Площадь пожара составляла 100 м.кв. Жертв и пострадавших нет.