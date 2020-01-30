В Киеве задерживается движение городской электрички. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Киевпастранс".

По техническим причинам отменены такие рейсы городской электрички: 7407, 7408, 7501, 7503, 7502, 7421.

Кроме того, по данным Google Maps, в Киеве образовались пробки на дорогах. В частности, затруднено движение транспорта на проспекте Победы возле станций метро "Политический институт" и "Университет", на Подоле, улице Набережно-Крещатицкая, Набережном шоссе, проспекте Валерия Лобановского.

По данным, Google Maps, затруднено движение транспорта из-за дорожно-транспортных происшествий.

Фото: пробки в Киеве (Google Maps)

Незначительные пробки на мосту Патона и мосту Метро. На левом берегу пробок нет.

Также издание "Информатор" сообщало, что сегодня ночью по адресу улица Кирилловская, 160 автомобиль Volkswagen Polo въехал под движущийся трамвай и таким образом заблокировал движение по путям.

Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что по всей Украине объявлено штормовое предупреждение. В связи с этим возможно нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В частности, в Карпатах возможно прекращение движения транспорта на дорогах (II уровень опасности).