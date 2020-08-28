В Киеве задержали на взятке сотрудника ГСЧС

Фото: задержание чиновника (ssu.gov.ua)

В Киеве Служба безопасности Украины задержала чиновника Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Госслужбы по чрезвычайным ситуациям из-за вымогательства 70 тысяч долларов. Средства госслужащий должен был получить за выдачу разрешительной документации.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, чиновник требовал деньги от представителя крупного предприятия за содействие в выдаче экспертного заключения противопожарного состояния производственного объекта площадью более 5 тысяч кв. метров. А также регистрации декларации соответствия материально-технической базы.

Также известно, что чиновник привлек к этому делу двух знакомых как посредников.

Сотрудники СБУ задокументировали передачу посредникам первой части взятки в размере 10 тысяч долларов и задержали их после получения остальной суммы. Чиновник ГСЧС задержан в рабочем кабинете, у него выявили 1,2 тысячи долларов с первого "транша".

Напомним, ГБР рассекретило материалы дела о миллионной взятки при закупке масок в Вооруженных силах Украины.

Кроме того, правоохранители разоблачили схему в ВСУ, по которой требовали от предпринимателя за поставку масок для нужд военных взятку в размере 1 млн гривен.