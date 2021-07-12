В Киеве задержали "валютных" мошенников, которые во время бегства совершили наезд на полицейского

"Сообщено о подозрении мужчине и женщине, которые под предлогом обмена валют завладели деньгами киевлянина в сумме 46 тысяч долларов США и совершили наезд на полицейского при попытке побега",- говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, злоумышленники разместили объявление в Интернете по обмену иностранной валюты по выгодному курсу.

В результате чего, потерпевший договорился о встрече с последними с целью обмена долларов.

"Во время встречи пострадавший сел в автомобиль злоумышленников и передал деньги для обмена. Мошенники передали ему сумку с купюрами, похожими на гривны. Выходя из автомобиля, потерпевший увидел, что вместо денег ему дали сувенирные купюры и потребовал вернуть ему деньги. Но злоумышленники быстро сорвались с места и пытались на автомобиле скрыться с места преступления ",- рассказывают в пресс-службе.

Кроме этого, во время преследования сотрудниками полиции женщина, которая находилась за рулем, повредила несколько припаркованных автомобилей и совершила наезд на полицейского, причинив ему телесные повреждения. Другой соучастник в это время выбежал из автомобиля и скрылся.

Известно, что женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст. 345, ч. 5 ст. 186 УК Украины.

В частности, правоохранителям удалось установить сообщника и задержать его на территории Днепропетровской области. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 УК Украины, а часть похищенных у потерпевшего средств изъято.

Сейчас к обоим подозреваемым применены меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 688 тысяч гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества.

Фото: в Киеве задержали "валютных" мошенников (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)