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Интервью

В Киеве задержали серийного грабителя квартир

НовостиПроисшествия    25.03.2018 - 11:17
Фото: ограбление квартиры (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: ограбление квартиры (kyiv.npu.gov.ua)

В столице поймали вора, который уже ограбил семь квартир

Столичные правоохранители задержали мужчину по подозрению в семи квартирных кражах. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В частности, сообщается, что злоумышленник похищал из помещений технику, деньги и ювелирные изделия.

Задержать преступника удалось, когда в дежурную часть Подольского управления полиции обратилась женщина и сообщила о том, что из ее квартиры пропали вещи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и задокументировала событие.

Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, злоумышленник с помощью инструментов повредил замки входных дверей квартиры. Там он забрал технику, золотые и серебряные украшения.

"Мы провели ряд мероприятий и выяснили, что к краже причастен 33-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Оперативники установили его местонахождение и задержали. Во время допроса фигурант признался в совершении семи аналогичных правонарушений", - добавил Ищенко.

Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, как сообщалось ранее, во Львове полиция задержала серийного вора-карманника. Правоохранители установили причастность мужчины как минимум к шести уголовным правонарушениям.

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Теги публикации: Киев, ограбление, квартиры  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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