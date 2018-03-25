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У Києві затримали серійного грабіжника квартир

НовиниНадзвичайні події    25.03.2018 - 11:17
Фото: пограбування квартири (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: пограбування квартири (kyiv.npu.gov.ua)

У столиці спіймали злодія, який вже пограбував сім квартир

Столичні правоохоронці затримали чоловіка за підозрою в семи квартирних крадіжках. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зокрема, повідомляється, що зловмисник викрадав з приміщень техніку, гроші і ювелірні вироби.

Затримати злочинця вдалося, коли до чергової частини Подільського управління поліції звернулася жінка і повідомила про те, що з її квартири зникли речі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група і задокументувала подію.

Як повідомив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, зловмисник за допомогою інструментів пошкодив замки вхідних дверей квартири. Там він забрав техніку, золоті і срібні прикраси.

"Ми провели ряд заходів і з'ясували, що до крадіжки причетний 33-річний місцевий житель, раніше судимий за майнові злочини. Оперативники встановили його місцезнаходження і затримали. Під час допиту фігурант зізнався в скоєнні семи аналогічних правопорушень", - додав Іщенко.

Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Львові поліція затримала серійного кишенькового злодія. Правоохоронці встановили причетність чоловіка як мінімум до шести кримінальних правопорушень.
 

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Теги публікації: Київ, ограбление, квартиры  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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