У Києві затримали серійного грабіжника квартир

У столиці спіймали злодія, який вже пограбував сім квартир

Столичні правоохоронці затримали чоловіка за підозрою в семи квартирних крадіжках. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зокрема, повідомляється, що зловмисник викрадав з приміщень техніку, гроші і ювелірні вироби.

Затримати злочинця вдалося, коли до чергової частини Подільського управління поліції звернулася жінка і повідомила про те, що з її квартири зникли речі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група і задокументувала подію.

Як повідомив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, зловмисник за допомогою інструментів пошкодив замки вхідних дверей квартири. Там він забрав техніку, золоті і срібні прикраси.

"Ми провели ряд заходів і з'ясували, що до крадіжки причетний 33-річний місцевий житель, раніше судимий за майнові злочини. Оперативники встановили його місцезнаходження і затримали. Під час допиту фігурант зізнався в скоєнні семи аналогічних правопорушень", - додав Іщенко.

Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Львові поліція затримала серійного кишенькового злодія. Правоохоронці встановили причетність чоловіка як мінімум до шести кримінальних правопорушень.

