В Киеве задержали подозреваемого в нападении на кассира

Его искали четыре года

В Киеве задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на кассира, его искали четыре года. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции.

"Работники Хмельницкого отделения полиции Винниччины в столице задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на кассира одного из частных акционерных обществ", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в конце декабря 2014 года к хмельницким правоохранителям обратилась кассир частного общества с заявлением о совершении разбойного нападения. Женщина сообщила, что около 11:35 в помещение, где находится касса приема платежей, зашел неизвестный мужчина, и угрожая пистолетом, забрал из кассы 75 тысяч гривен. Свое лицо нападавший до глаз прикрыл свитером.

Как рассказал начальник Хмельницкого отделения полиции Дмитрий Руденко, с помощью видеозаписи с камер видеонаблюдений сотрудники полиции установили личность, которая может быть причастна к данному преступлению. Им оказался бывший работник этого же общества, который с места преступления скрылся на автомобиле "Volkswagen Golf".

Сообщается, что мужчина был объявлен в розыск. Принятыми оперативными и розыскными мероприятиями сотрудники полиции задержали подозреваемого в столице, где он скрывался от следствия.

Было установлено, что к преступлению мужчина готовился заранее. Поскольку он работал на обществе, хорошо знал план помещения и график работы кассы. Выбрав время, когда в кассе наибольшие денежные поступления, он совершил нападение.

Оперативники задержали правонарушителя в столице. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). За такое преступление предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей.

Напомним, что 2 июня 2018 года сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно со следственно-оперативной группой Шевченковского управления полиции провели обыск и задержания в учреждении по предоставлению сексуальных услуг.