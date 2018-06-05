У Києві затримали підозрюваного у нападі на касира

Його шукали чотири роки

У Києві затримали підозрюваного у вчиненні розбійного нападу на касира, його шукали чотири роки. Про це повідомляє прес-служба головного управління Національної поліції.

"Працівники Хмільницького відділення поліції Вінниччини у столиці затримали підозрюваного у вчиненні розбійного нападу на касира одного з приватних акціонерних товариств", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, наприкінці грудня 2014 року до хмільницьких правоохоронців звернулась касир приватного товариства із заявою про вчинення розбійного нападу. Жінка повідомила, що близько 11:35 у приміщення, де розташована каса прийому платежів, зайшов невідомий чоловік, та погрожуючи пістолетом, забрав з каси 75 тисяч гривень. Своє обличчя нападник до очей прикрив светром.

Як розповів начальник Хмільницького відділення поліції Дмитро Руденко, за допомогою відеозапису з камер відеоспостережень працівники поліції встановили особу, яка може бути причетною до даного злочину. Ним виявися колишній працівник цього ж товариства, який з місця злочину втік на автомобілі "Volkswagen Golf".

Повідомляється, що чоловік був оголошений у розшук. Вжитими оперативними та розшуковими заходами працівники поліції затримали підозрюваного у столиці, де він переховувався від слідства.

Було встановлено, що до злочину чоловік готувався заздалегідь. Оскільки він працював на товаристві, добре знав план приміщення та графік роботи каси. Обравши час, коли в касі найбільші грошові надходження, він здійснив напад.

Днями оперативники затримали правопорушника у столиці. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). За такий злочин передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд затриманому обрав запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, що 2 червнят 2018 року працівники управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми спільно з слідчо-оперативною групою Шевченківського управління поліції провели обшук і затримання в закладі з надання сексуальних послуг.