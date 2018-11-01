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В Киеве задержали псевдоминера Бессарабского рынка

Новости » Происшествия    01.11.2018 - 11:46
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Задержанный имеет судимость за незаконное обращение с оружием и боеприпасами

В Киеве правоохранители задержали псевдоминера Бессарабского рынка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, вчера, 31 октября 2018 года, правоохранители получили сообщение о минировании одного из столичных рынков. При осмотре помещения и прилегающей территории взрывных устройств обнаружено не было.

Правоохранители установили, что о "минировании" сообщил 26-летний мужчина, ранее судимый за незаконное обращение с оружием и боеприпасами. На момент сообщения о "минировании" он находился в состоянии алкогольного опьянения, внятно объяснить свои действия не смог.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в сентябре в Киеве на Подоле задержали псевдоминера финансового учреждения.

Также сообщалось, что в январе в Киеве к четырем годам лишения свободы приговорили мужчину, который сообщил о "минировании" спорткомплекса.

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