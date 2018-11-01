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У Києві затримали псевдомінера Бессарабського ринку

Новини » Надзвичайні події    01.11.2018 - 11:46
Ілюстративне фото (із відкритих джерел)
Ілюстративне фото (із відкритих джерел)

Затриманий має судимість за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами

У Києві правоохоронці затримали псевдомінера Бессарабського ринку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Києві.

Як зазначається, вчора, 31 жовтня 2018 року, правоохоронці отримали повідомлення про замінування одного зі столичних ринків. При огляді приміщення та прилеглої території вибухових пристроїв виявлено не було.

Правоохоронці встановили, що про "мінування" повідомив 26-річний чоловік, раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. На момент повідомлення про "мінування" він перебував у стані алкогольного сп’яніння, чітко пояснити свої дії не зміг.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у вересні у Києві на Подолі затримали псевдомінера фінансової установи.

Також повідомлялося, що у січні у Києві до чотирьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який повідомив про "мінування" спорткомплексу.

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