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В Киеве задержали организаторов заказных митингов

Новости » Происшествия    30.08.2019 - 16:32
В Киеве задержали организаторов заказных митингов
Фото: задержание организаторов (mvs.gov.ua)

За организацию акций задержанные требовали от 20 до 30 тысяч гривен

В Киеве сотрудники полиции задержали двух организаторов заказных митингов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как сообщили в министерстве, двое киевлян организовывали заказные митинги в поддержку фигурантов одного из уголовных производств, связанных с вымогательством. Так, в 2018 году правоохранители задержали группу злоумышленников, которые под видом антикоррупционной организации занимались шантажом и вымогательством предпринимателей. Злоумышленники угрожали разгласить сфальсифицированную информацию.

Отмечается, что организаторы требовали за проведение митингов от 20 до 30 тысяч гривен. Во время проведения обысков у них были изъяты "черновые" записи и продукция для проведения акций.

"В настоящее время оба задержаны организаторы. Решается вопрос относительно сообщения им о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 376 (Вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленьский внес в Верховную раду законопроект об обличителях коррупции. Текста и сопроводительных документов к проекту закона на сайте пока нет.

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