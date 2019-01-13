В Киеве задержали организаторов и заказчиков похищения предпринимателя

Фото: арест преступников (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Преступниками оказались жители временно оккупированных территорий Донецкой области

Работники Киевской прокуратуры и Департамент контрразведки СБУ с управлением полиции задержали двух человек, которые подозреваются в заказе и организации похищения предпринимателя в Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу прокуратуры Киева.

Сообщается, что заказчиками преступления оказался 56-летний мужчина, являющийся жителем временно оккупированных территорий, и его сын, которые являются родственниками потерпевшего.

Преступникам было известно, что после переезда из Донецкой области у потерпевшего на временно неподконтрольной Украине территории осталось имущество и бизнес. Целью преступления стало завладение этим имуществом путем переоформления его на новых владельцев. Для этого преступники решили похитить одного из членов семьи.

"Для осуществления преступного плана они подыскали исполнителя, который за 3 600 долларов США согласился совершить преступление. В ходе контроля за его совершением правоохранители задокументировали факт передачи исполнителю авансового платежа в сумме 600 долларов США", - сообщили в прокуратуре.

После этого, 11 января 2019, в селе Святопетровськое (Киевская область) было совершено по добровольному согласию "похищение" потерпевшего.

"13 января 2019 года в Киеве во время передачи исполнителю второй части оговоренной суммы отца и сына задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - рассказали в прокуратуре.

Во время задержания у злоумышленников, кроме денежных средств, были изъяты пистолет Макарова, а также пенсионное удостоверение бывшего сотрудника ГУ СБУ в Донецкой области.

"Сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263 УК Украины (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц и незаконное хранение оружия). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в прокуратуре.

Фото: арест преступников (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, подозреваемого в убийстве мужчины в центре Киева арестовали на 2 месяца.Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога подозреваемому в убийстве мужчины в центре Киева 2 января.