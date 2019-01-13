У Києві затримали організаторів та замовників викрадення підприємця

Фото: арешт злочинців (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Злочинцями виявились жителі тимчасово окупованих територій Донецької області

Працівники Київської прокуратури та Департамент контррозвідки СБУ з управлінням поліції затримали двох осіб, які підозрюються у замовленні та організації викрадення підприємця у Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Повідомляється, що замовниками злочину виявився 56-річний чоловік, що є мешканцем тимчасово окупованих територій, та його син, які є родичами потерпілого.

Злочинцям було відомо, що після переїзду з Донецької області у потерпілого на тимчасово непідконтрольній Україні території залишилось майно та бізнес. Метою злочину стало заволодіння цим майном шляхом переоформлення його на нових власників. Для цього злочинці вирішили викрасти одного з членів родини.

"Для здійснення злочинного плану вони підшукали виконавця, який за 3 600 доларів США погодився здійснити злочин. У ході контролю за його вчиненням правоохоронці задокументували факт передачі виконавцю авансового платежу у сумі 600 доларів США", - повідомили в прокуратурі.

Після цього, 11 січня 2019, в селі Святопетрівське (Київська область) було вчинено за добровільної згоди "викрадення" потерпілого.

"13 січня 2019 року у Києві під час передачі виконавцю другої частини обумовленої суми батька і сина затримали у порядку ст. 208 КПК України", - розповіли в прокуратурі.

Під час затримання у зловмисників, окрім грошових коштів, було вилучено пістолет Макарова, а також пенсійне посвідчення колишнього співробітника ГУ СБУ в Донецькій області.

"Наразі затриманим особам готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263 КК України (викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб та незаконне зберігання зброї). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів", - додали в прокуратурі.

Фото: арешт злочинців (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

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