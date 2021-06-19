В Киеве задержали криминального авторитета, которого уже трижды депортировали из Украины

Речь идет о 56-летнем гражданине Армении, который был неоднократно судим. Он отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях в Херсонской и Львовской областях, где имел статус так называемого "смотрящего".

В феврале 2019 Ужгородский горрайонный суд принял решение о выдворении злоумышленника за пределы Украины. Однако уже через два месяца "Дед" вернулся в страну, после чего его снова задержали.

Во второй раз его выдворили в августе 2019 года с запретом въезда на пять лет. Сменив имя, "Дед" вернулся в Украину самолетом уже в октябре 2019 года. Несколько месяцев спустя правоохранители разоблачили злоумышленника.

Третье выдворение "авторитета" произошло в июле 2020-го. Тогда ему запретили въезжать в Украину до 2035 года.

Оперативники получили информацию об очередной попытке незаконного возвращения "авторитета" в Украину через пункт пропуска Волынской таможни.

Вчера, 18 июня, правоохранители задержали "Деда" на основании решения суда. "Авторитет" помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в Украине с последующим принудительным выдворением.