Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве задержали конвоира, который помог брачному аферисту сбежать из-под стражи

НовостиОбщество    24.06.2018 - 16:34
Фото: Александр Бурлаку (npu.gov.ua)
Фото: Александр Бурлаку (npu.gov.ua)

Полицейский совершил действия, направленные на пособничество подозреваемому убежать из-под стражи

Прокуратура Киева задержала и объявила подозрение конвоиру, который помог подозреваемому сбежать из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, прокуратурой города Киева задержан сотрудник Днепровского управления Национальной полиции Украины в Киеве.

Установлено, что указанный полицейский, в обязанности которого входит конвоирование арестованных, в субботу, 23 июня, совершил ряд умышленных действий, направленных на пособничество 32-летнему уроженцу Республики Молдова Александру Бурлаку убежать из-под стражи.

В настоящее время задержанному уже объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 УК Украины и подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно информации правоохранителей, злоумышленник является брачным аферистом, он знакомился с женщинами и обманывал их: у семьи одной потерпевшей он выманил 60 тысяч долларов.

 

СТОЛИЧНА ПРОКУРАТУРА ЗАТРИМАЛА ТА ОГОЛОСИЛА ПІДОЗРУ КОНВОЇРУ, ЯКИЙ ДОПОМІГ ПІДОЗРЮВАНОМУ ВТЕКТИ З-ПІД ВАРТИ ...

Опубліковано Прокуратура міста Києва Неділя, 24 червня 2018 р.

Напомним, сотрудники полиции Киева задержали мошенника, который вчера, 23 июня, сбежал из-под стражи. Теперь ему придется отвечать не только за мошеннические действия, но и за побег во время конвоирования.

Задержанный за стрельбу в ресторане на Оболони полностью признал свою вину Правоохранители задержали мошенника, который вчера сбежал из-под стражи
Теги публикации: Киев, Задержание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят помочь четырехлетней Кире
Внезапно: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве (фото, видео)
"Как мне жаль": Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину (фото)
"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь