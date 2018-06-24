В Киеве задержали группу квартирных воров-иностранцев

Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы

В Киеве правоохранители задержали группу квартирных воров-иностранцев, которые действовали по схеме: один находился в автомобиле и наблюдал за ситуацией на улице, двое других путем подбора ключей вскрыли дверь чужой квартиры и похищали вещи. Об этом говорится в сообщении пресс - службы ГУ Нацполиции Киева.

Как сообщается, во время отработки территории Шевченковского района города Киева работники уголовного розыска заметили лиц, которые выбежали из подъезда многоэтажки на улице Данилы Щербаковского и сразу на автомобиле "Опель" уехали с места происшествия.

По словам начальника оперативно-поискового отдела полиции Киева Виталия Отрудько, когда правоохранители зашли в подъезд, они увидели на дверях одной квартиры поврежден замок. Благодаря оперативному реагированию, правоохранители догнали и задержали незнакомцев на улице Ирпенской в Святошинском районе столицы.

"Во время обыска в автомобиле мы обнаружили краденые вещи: мобильный телефон, свыше три тысячи гривен и драгоценные часы. Троих мужчин доставили в Шевченковское управление полиции. Ими оказались граждане другого государства, 1989, 1967 и 1997 годов рождения. Один из них уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение кражи", - сообщил правоохранитель.

Фото: задержание квартирных воров в столице

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Двух злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им объявлено о подозрении. Решается вопрос относительно предоставления правовой квалификации действиям иностранца, который выполнял роль водителя.

Также правоохранители проверяют причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители дали практические рекомендации о том, как защитить свои документы и ценные вещи во время летнего отпуска.