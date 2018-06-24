Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве задержали группу квартирных воров-иностранцев

НовостиПроисшествия    24.06.2018 - 10:16
Фото: квартирный вор (npu.gov.ua)
Фото: квартирный вор (npu.gov.ua)

Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы

В Киеве правоохранители задержали группу квартирных воров-иностранцев, которые действовали по схеме: один находился в автомобиле и наблюдал за ситуацией на улице, двое других путем подбора ключей вскрыли дверь чужой квартиры и похищали вещи. Об этом говорится в сообщении пресс - службы ГУ Нацполиции Киева.

Как сообщается, во время отработки территории Шевченковского района города Киева работники уголовного розыска заметили лиц, которые выбежали из подъезда многоэтажки на улице Данилы Щербаковского и сразу на автомобиле "Опель" уехали с места происшествия.

По словам начальника оперативно-поискового отдела полиции Киева Виталия Отрудько, когда правоохранители зашли в подъезд, они увидели на дверях одной квартиры поврежден замок. Благодаря оперативному реагированию, правоохранители догнали и задержали незнакомцев на улице Ирпенской в Святошинском районе столицы.

"Во время обыска в автомобиле мы обнаружили краденые вещи: мобильный телефон, свыше три тысячи гривен и драгоценные часы. Троих мужчин доставили в Шевченковское управление полиции. Ими оказались граждане другого государства, 1989, 1967 и 1997 годов рождения. Один из них уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение кражи", - сообщил правоохранитель.

 

Фото: задержание квартирных воров в столице

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Двух злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им объявлено о подозрении. Решается вопрос относительно предоставления правовой квалификации действиям иностранца, который выполнял роль водителя.

Также правоохранители проверяют причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители дали практические рекомендации о том, как защитить свои документы и ценные вещи во время летнего отпуска.

Во Львове неизвестные напали на лагерь ромов, есть погибший В Киеве произошла стрельба в ресторане
Теги публикации: Киев, кража, Киев, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят помочь четырехлетней Кире
Внезапно: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве (фото, видео)
"Как мне жаль": Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину (фото)
"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь