У Києві захворюваність на ГРВІ на 54% нижче базового рівня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За тиждень зареєстровано 10 374 хворих на грип та ГРВІ

У Києві інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні й нижче базової лінії на 54,2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника глави Київської міської держадміністрації (КМДА) Миколи Поворозника, якого цитує прес-служба відомства.

Так, у столиці за 13 тиждень 2020 року зареєстровано 10 374 хворих на грип і ГРВІ.

"Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 30,3% в порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло - 4 310 (зниження на 43,3%), дорослих - 6 064 (зниження на 16,9%). У структурі захворюваності діти становлять 41,5%, а на попередньому тижні - 51%. Серед школярів захворюваність знизилася на 46,3% - зареєстровано 1 906 випадків", - повідомив Поворозник.

Нагадаємо, станом на ранок 30 березня київський міський лабораторний центр МОЗ підтвердив 20 нових випадків захворювання коронавірусом, через що число хворих перевищило 100 осіб. Дві людини в столиці вилікувались від коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що у Печерському районі столиці найбільше хворих - 27 осіб.