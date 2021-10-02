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В Киеве на Южном мосту ограничили движение транспорта на 2,5 месяца

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на Южном мосту ограничили движение транспорта из-за ремонтных работ. Они будут длиться несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Сегодня начинается ремонт на проезжей части. В частности, в направлении левого берега.

Работы будут длиться до середины декабря. За это время запланировано заменить 4-6 деформационных швов. Дорожники будут работать сразу на нескольких швах, чтобы быстрее закончить замену мостовых элементов.

На Южном мостовом переходе 46 деформационных швов. 28 уже заменили, 18 - ожидают замены.

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Южный мостКиев