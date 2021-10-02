В Киеве на Южном мосту ограничили движение транспорта на 2,5 месяца

В Киеве на Южном мосту ограничили движение транспорта из-за ремонтных работ. Они будут длиться несколько месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.
Сегодня начинается ремонт на проезжей части. В частности, в направлении левого берега.
Работы будут длиться до середины декабря. За это время запланировано заменить 4-6 деформационных швов. Дорожники будут работать сразу на нескольких швах, чтобы быстрее закончить замену мостовых элементов.
На Южном мостовом переходе 46 деформационных швов. 28 уже заменили, 18 - ожидают замены.