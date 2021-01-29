В Киеве выявили 33 частных "дома престарелых", в отношении 9 возбуждены дела

В Киеве после пожара в харьковском частном доме для престарелых выявили 33 подобных частных "пансионата". По отношению к 9 таким домам престарелых возбуждены уголовные дела.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, проверки в столице продолжаются.

"Сегодня обнаружили в столице 33 частных так называемых "пансионатов для пожилых людей" и реабилитационных центров. В отношении 9 из них уже открыли уголовные производства", - заявил Кличко.

Он отметил, что городские власти не могут влиять на деятельность таких частных учреждений, так как данный вопрос не урегулирован законодательно.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме для престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько человек попали в больницу. Позже в больнице скончался еще один из пострадавших. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

После пожара в Харькове президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине рынка соцслуг.

При этом министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что рынок социальных услуг частными предоставителями сейчас преимущественно находится в тени.