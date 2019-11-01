В Киеве на выходных возможны ограничения работы метро

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве 3 ноября могут ограничить работу некоторых станций

В воскресенье, 3 ноября, в Киеве возможны изменения в работе метрополитена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Как сообщается, в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" между "Динамо" - "Львов" , который начнется в 17:00, ограничат движение на некоторых станциях.

"После игры, возможно ограничение (не закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Напомним, сегодня утром в киевском метрополитене сообщили о минировании двух станций метро - "Театральная" и "Крещатик". Позже стало известно, что станцию ​​метро "Арсенальная" закрыли на вход.

Также РБК-Украина сообщало, что Киевсовет подготовил новые правила пользования столичным метрополитеном. В частности, пассажирам запрещается расклеивать рекламу, торговать, заниматься агитацией и играть на музыкальных инструментах. Также запрещается возить велосипеды, громко слушать музыку и ездить на самокатах.