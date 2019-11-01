ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві на вихідних можливі обмеження роботи метро

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 16:47
У Києві на вихідних можливі обмеження роботи метро
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві 3 листопада можуть обмежити роботу деяких станцій

У неділю, 3 листопада, в Києві можливі зміни в роботі метрополітену. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

Як повідомляється, у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський" між "Динамо" - "Львів" , який розпочнеться о 17:00, обмежать рух на деяких станціях.

"Після гри, можливо обмеження (не закриття) на вхід до станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться у повідомленні.

Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Нагадаємо, сьогодні вранці в київському метрополітені повідомили про мінування двох станцій метро "Театральна" та "Хрещатик". Пізніше стало відомо, що станцію метро "Арсенальна" закрили на вхід.

Також РБК-Україна повідомляло, що Київрада підготувала нові правила користування столичним метрополітеном. Зокрема, пасажирам забороняється розклеювати рекламу, торгувати, займатися агітацією і грати на музичних інструментах. Також забороняється возити велосипеди, голосно слухати музику і їздити на самокатах.

Рух по мосту Метро у Києві відкриють 1 листопада Зозуля став найкращим гравцем місяця "Альбасете"
Новини України КиївметроФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся