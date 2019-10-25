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В Киеве на выходных возможны ограничения работы метро

Новости » Общество    25.10.2019 - 15:15
В Киеве на выходных возможны ограничения работы метро
Фото: метро Киева (РБК-Украина)

Ограничение работы возможно 27 октября после 18:30

В воскресенье, 27 октября, в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" в Киеве возможны ограничения в работе метрополитена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Как сообщается, после окончания футбольного матча "Динамо" (Киев) - "Карпаты" (Львов) на НСК "Олимпийский", который начнется в 17:00, возможно ограничение на вход пассажиров на станциях "Дворец Спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"После игры, возможно ограничение (не закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в объявлении.

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

В Киеве на выходных возможны ограничения работы метро

Напомним, в Киеве вечером четверга, 24 октября, неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными болельщиками. Неподалеку от места происшествия полицейские задержали 5 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что погода в Украине на выходных 26-27 октября будет теплой, и это последние теплые выходные. В столице в воскресенье днем ожидается +16+18, ночью +7+9.

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