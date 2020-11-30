В Киеве за выходные зафиксировали более 400 нарушений карантина

В Киеве 28-29 ноября правоохранители зафиксировали 406 нарушений карантина выходного дня. Всего было проверено 1510 заведений хозяйственной деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Типичными нарушениями были отсутствие масок у посетителей заведений и нарушения правил карантина выходного дня.

"В течение последних выходных проверено 1510 учреждений хозяйственной деятельности - это развлекательные заведения, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры. Полицейские составили 406 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений", - сообщили в полиции.

Так, полицейские составили 198 протоколов на должностных лиц. Им грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен. Еще 208 протоколов были составлены на граждан за отсутствие защитных масок - им грозит штраф от 170 до 255 гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что во Львове, несмотря на карантин выходного дня, работал ночной клуб. Вечеринка проходила за закрытыми дверями по предварительной записи посетителей.

Также сообщалось, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не исключил введение локдауна в Украине.

Напомним, в Украине за вчера впервые за последние две недели зафиксировали менее 10 тысяч новых случаев коронавируса.