В Киеве вводят новые запреты на время воздушной тревоги

В Киеве с 1 сентября во время воздушных тревог будут приостанавливать работы на строительных площадках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"Решение принято, чтобы дать каждому возможность позаботиться о своей безопасности и на время воздушной тревоги перейти в укрытие. В том числе и работникам на строительстве", - говорится в сообщении.
Также там отметили, что от жителей поступает много жалоб по поводу громких звуков со стройплощадок, которые во время тревог могут пугать людей и создавать дополнительное напряжение.
Напомним, в Киеве на время войны запретили продажу и запуск фейерверков и передвижение по городу автомобилей без глушителя.
К тому же Киевсовет одобрил решение об обустройстве укрытий в тех учебных заведениях столицы, где укрытий нет.
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