В Киеве вводят новые запреты на время воздушной тревоги

В Киеве с 1 сентября во время воздушных тревог будут приостанавливать работы на строительных площадках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

"Решение принято, чтобы дать каждому возможность позаботиться о своей безопасности и на время воздушной тревоги перейти в укрытие. В том числе и работникам на строительстве", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что от жителей поступает много жалоб по поводу громких звуков со стройплощадок, которые во время тревог могут пугать людей и создавать дополнительное напряжение.