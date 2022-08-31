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В Киеве вводят новые запреты на время воздушной тревоги

Фото: в Киеве вводят новые запреты на время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве с 1 сентября во время воздушных тревог будут приостанавливать работы на строительных площадках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Решение принято, чтобы дать каждому возможность позаботиться о своей безопасности и на время воздушной тревоги перейти в укрытие. В том числе и работникам на строительстве", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что от жителей поступает много жалоб по поводу громких звуков со стройплощадок, которые во время тревог могут пугать людей и создавать дополнительное напряжение.

Напомним, в Киеве на время войны запретили продажу и запуск фейерверков и передвижение по городу автомобилей без глушителя.

К тому же Киевсовет одобрил решение об обустройстве укрытий в тех учебных заведениях столицы, где укрытий нет.

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Киеввоздушная тревога