У Києві ввели план "Перехоплення" у зв'язку з викраденням людини

У Києві двоє невідомих силоміць посадили чоловіка в автомобіль і поїхали з місця події

У Києві співробітники поліції ввели план "Перехоплення" у зв'язку з викраденням людини. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці.

Повідомляється, що в Києві сьогодні близько 12:00 в чергову частину Шевченківського управління поліції стали надходити повідомлення від свідків про те, що на вулиці Тургенєвській двоє невідомих силоміць посадили невстановленого чоловіка в автомобіль темного кольору і поїхали з місця події.

Так, поліцейські патрулі і слідчо-оперативна група територіального управління поліції одразу прибули на місце події і поспілкувалися зі свідками. Крім того, у столиці ввели план "Перехоплення": розшукується автомобіль Volkswagen Golf темно-синього кольору.

Зазначимо, що слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 146 ("Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомили, що в Києві сьогодні, 25 червня, викрали громадянина Республіки Лівія. Викраденим є син фінансового аташе посольства Республіки Лівії в Україні.