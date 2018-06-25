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Інтерв'ю

У Києві ввели план "Перехоплення" у зв'язку з викраденням людини

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 16:59
Фото (kyiv.npu.gov.ua)
Фото (kyiv.npu.gov.ua)

У Києві двоє невідомих силоміць посадили чоловіка в автомобіль і поїхали з місця події

У Києві співробітники поліції ввели план "Перехоплення" у зв'язку з викраденням людини. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці.

Повідомляється, що в Києві сьогодні близько 12:00 в чергову частину Шевченківського управління поліції стали надходити повідомлення від свідків про те, що на вулиці Тургенєвській двоє невідомих силоміць посадили невстановленого чоловіка в автомобіль темного кольору і поїхали з місця події.

Так, поліцейські патрулі і слідчо-оперативна група територіального управління поліції одразу прибули на місце події і поспілкувалися зі свідками. Крім того, у столиці ввели план "Перехоплення": розшукується автомобіль Volkswagen Golf темно-синього кольору.

Зазначимо, що слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 146 ("Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

 

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомили, що в Києві сьогодні, 25 червня, викрали громадянина Республіки Лівія. Викраденим є син фінансового аташе посольства Республіки Лівії в Україні.

 

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Теги публікації: Київ, перехват  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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