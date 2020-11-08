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В Киеве второй раз за неделю заминировали станцию метро "Крещатик"

Автор: РБК-Украина

Второй раз за неделю в Киеве "заминировали" станцию метро "Крещатик". Станцию закрыли после того, как поступил анонимный звонок.

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.

Сообщается, что станция "Крещатик" закрыта на вход и выход, как и пересадка на синюю ветку - на "Майдан независимости".

"Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Отметим, до этого станцию метро закрывали 3 ноября по причине анонимного звонка о минировании. Тогда информация не подтвердилась.

Обновлено от 21:00

По состоянию на 21:00 станция "Крещатик" снова открыта.

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"Станция "Крещатик" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Станцию и пересадку открыли для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Напомним, ранее сообщалось о минировании станции метро "Майдан независимости". В связи с анонимным звонком станция и пересадка были закрыты.

На прошлой неделе на станции метро "Славутич" 42-летний мужчина напал на полицейского после того, как тот сделал замечание об отсутствии маски. Хулиган распылил газовый баллончик в лицо правоохранителю, после чего попытался нанести ему и пассажирам ножевые ранения. Один из пассажиров достал травматический пистолет и выстрелил в сторону рельсов, хулигана задержали.

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Новости Украины метроминированиеКрещатик